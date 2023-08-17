مانشستر سيتي يتوج بلقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

المصدر: وكالات

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توج مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة القدم لأول مرة، وذلك بفوزه على إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح 5-4 الخميس، في أثينا بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وخرج سيتي منتصراً من أول مشاركة له في هذه المباراة التي تجمع سنوياً بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما مني إشبيلية بهزيمة سادسة في سابع مشاركة له.

وكان مدافع إشبيلية الصربي نيمانيا غوديل الوحيد الذي فشل في ترجمة ركلته الترجيحية بعدما ارتدت الكرة من العارضة.

وبهذا التتويج اصبح السيتي الفريق رقم 25 الذي يدون اسمه في السجل الذهبي للسوبر الأوروبي حيث سبقه إلى السجل الذهبي 24 فريقاً من 12 دولة مختلفة.

ويتصدر ميلان الإيطالي وبرشلونة وريال مدريد قائمة أكثر الفرق تتويجاً بلقب السوبر الأوروبي، برصيد 5 ألقاب لكل منهم، مقابل 4 ألقاب لليفربول و3 ألقاب لأتلتيكو دي مدريد.

وتستحوذ الأندية الإسبانية على نصيب الأسد من عدد الألقاب في السوبر الأوروبي، برصيد 16 لقباً موزعة بين 5 أندية مقابل 9 ألقاب لأندية إنجلترا، التي تقتسم المركز الثاني في القائمة مع الأندية الإيطالية.

وجاءت الألقاب الـ 9 للكرة الإنجليزية في السوبر الأوروبي عبر 5 أندية، فيما جاءت الألقاب الـ 9 للكرة الإيطالية عبر 4 أندية فقط.

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