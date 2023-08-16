بعد انضمامه للهلال السعودي..نيمار يتفوق على ميسي

المصدر: وكالات

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين عدد مشاهدات إعلان نادي الهلال السعودي ضم النجم البرازيلي نيمار، وإعلان انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لانتر ميامي الأمريكي.

ونال إعلان نادي الهلال المنشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أكثر من 237.5 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من نشره، مقارنة بـ14.7 مليون مشاهدة لإعلان نادي إنتر ميامي عن ضمه ميسي، بعد مرور أكثر من شهر على نشره، وفقاً لروسيا اليوم.

ولعب نيمار وليونيل ميسي معا في صفوف فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان.

وانضم نيمار دا سيلفا (31 عاما) إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وشارك النجم البرازيلي في 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل فيها 118 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التعاقد مع الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي الآخر مالكوم.

بينما انتقل ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوف إنتر ميامي، لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو من عام 2026، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي دافع عن ألوانه في 75 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 32 هدفا إضافة لصناعته 35 آخرى.

وأشارت تقارير صحفية أن عقد ميسي يتضمن بندا يمنحه حق الرحيل عن الفريق الأمريكي "مجانا"، نهاية الموسم الثاني، وأنه سيحصل على مبلغ 50 مليون يورو في الموسم الواحد، مع نسبة من أرباح شركتي "أديداس وآبل" أكبر شريكين في الدوري الأمريكي، حيث سيتسنى للأرجنتيني الحصول على حصة من أرباح Apple + للمشتركين الجدد، إضافة إلى نسبة من أرباح شركة أديداس، وأخيرا الاستحواذ على فريق بعد الاعتزال.

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