موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

وقرر "فيفا" إجراء القرعة 7 سبتمبر المقبل في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، التي ستستضيف منافسات النسخة المقبلة من مونديال الأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر 2023.

ويشارك اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وليون المكسيكي بطل كونكاكاف وأمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، ويتبقى تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز