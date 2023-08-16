مانشستر سيتي يوافق على عرض النصر السعودي لضم لابورت

المصدر: وكالات

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وافق نادي مانشستر سيتي، على العرض المقدم من نادي النصر السعودي، الذي لم يجر الإعلان عن تفاصيله، لضم المدافع ايميريك لابورت.

وواجه لابورت صعوبة في اللعب لوقت كاف في الموسم الماضي في ظل تألق ناثان آكي، كما تراجعت فرصه تحت قيادة المدير الفني بيب غوارديولا مع انضمام الكرواتي الدولي يوشكو جفارديول.

ويتواجد الإسباني الدولي لابورت الآن في العاصمة اليونانية أثينا، حيث يلتقي مانشستر سيتي فريق إشبيلية الإسباني اليوم الأربعاء في مباراة كأس السوبر الأوروبي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، علمت أن لابورت قد يكون بصدد حسم انتقاله إلى الدوري السعودي ليلحق بنجوم بارزين انضموا إلى النصر، أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأليكس تيليس.

وكان لابورت قد انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من أتلتيك بيلباو في يناير 2018 وأصبح عنصراً أساسياً بالفريق، وقد توج مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات تحت قيادة غوارديولا، كما حصل على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية 3 مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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