حارس ريال مدريد الجديد: أتيت لأشق طريقي.. وأرفض المقارنات مع كورتوا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفض كيبا أريزابالاغا حارس المرمى المعار من تشيلسي إلى نادي ريال مدريد، المقارنة بينه وبين تيبو كورتوا، نجم حراسة مرمى الميرنغي.

وكان كورتوا أصيب بقطعٍ على مستوى الرباط الصليبي، ليتأكد غيابه عن نصف الموسم الجاري على الأقل.

وتوجّه ريال مدريد إلى التعاقد مع أريزابالاغا على سبيل الإعارة، الذي يعود للعب في بلده إسبانيا لأول مرةٍ منذ عام 2018.

وظهر صاحب القميص رقم 25 في المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام، وافتتح تصريحاته مؤكداً: "لقد تحدّثت مع كورتوا، تعرّض إلى أسوأ ما يلحق بلاعب كرة القدم، وهي الإصابات".

وواصل اللاعب الباسكي الأصول: "أنا أمده بالدعم، وأتمنى له أفضل تعافٍ ممكنٍ، وآمل أن يقف على العشب الأخضر عما قريبٍ".

وسُئل أريزابالاغا عن المقارنات القائمة حالياً بينه وبين كورتوا، والذي يتواجد بدوره في صفوف ريال مدريد منذ 5 مواسم، وشدد اللاعب الجديد في تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أريد الدخول في مقارناتٍ بيني وبينه، بل أتيت لأشق طريقي".

وأكمل النجم الذي ترعرع مع المراحل السنية لنادي أتلتيك بلباو الإسباني: "ما أحققه، أو أخفق في تحقيقه، سيُسجل باسمي أنا فقط".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز