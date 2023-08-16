ميسي يواصل نثر سحره ويقود إنتر ميامي لنهائي كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي

المصدر: آ ب

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أحرز ليونيل ميسي هدفه التاسع في ست مباريات ليقود إنتر ميامي لفوز كبير 4-1 على مضيفه فلادلفيا يونيون والتأهل إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي-المكسيكي الليلة الماضية.

وكان فيلادلفيا، الذي بلغ نهائي الدوري الأمريكي في الموسم الماضي، يمثل أصعب اختبار لإنتر ميامي منذ انتقال قائد الأرجنتين الشهر الماضي.

لكن الفريق الضيف احتاج إلى ثلاث دقائق فقط لينتزع التقدم بواسطة جوزيف مارتينيز.

واستغل ميسي هفوة من فيلادلفيا الذي تركه دون رقابة ليستلم تمريرة من مارتينيز وينطلق إلى الأمام قبل تسديد الكرة في شباك الحارس أندريه بليك في الدقيقة 20.

وجعل الوافد الجديد جوردي ألبا النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة لتطلق جماهير فيلادلفيا صيحات الاستهجان ضد فريقها.

وقلص أليخاندرو بيدويا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 73، لكن ديفيد رويز أعاد تفوق إنتر ميامي بفارق ثلاثة أهداف قبل ست دقائق من النهاية.

وأحرز إنتر ميامي 21 هدفا في آخر ست مباريات.

ويلعب إنتر ميامي ضد ناشفيل، الذي تغلب 2-صفر على مونتيري المكسيكي، في النهائي يوم السبت المقبل والذي سيكون الأول في تاريخ إنتر ميامي.

وبانتصاره الليلة الماضية ضمن إنتر ميامي مكانه في النسخة الأولى من دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) والذي ينطلق العام المقبل.

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