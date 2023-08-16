إسبانيا تتأهل لنهائي مونديال السيدات

المصدر: (أوكلاند - أ ف ب)

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تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، للمرة الأولى في تاريخه، إثر تغلبه على السويد 2 - 1 في الدور نصف النهائي، أمس.

سجلت الإسبانية أولغا كارمونا هدف الفوز في الدقيقة 89، وأدركت البديلة ريبيكا بلومكفيست التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة، وافتتحت الإسبانية البديلة أيضاً سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81. وستُواجه إسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وإنجلترا في نصف النهائي بسيدني.

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