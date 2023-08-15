مدرب إنتر ميامي: رد فعل اللاعبين كشف حجم إصابة ميسي

المصدر: وكالات

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قلل الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي، من المخاوف بشأن تعرض مواطنه النجم ليونيل ميسي لإصابة في كاحله أثناء التمارين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد لوى بطل مونديال قطر العام الماضي كاحله الأيمن خلال حصة تمرينية، أمس الإثنين.

وأوضح المدرب عشية مباراة فريقه أمام فيلادلفيا في الدور نصف نهائي لكأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية: "لم أرَ ما حدث بالضبط، لكن لو كان الأمر خطيراً لكان شعر اللاعبون بالصدمة، ولأنهم كانوا جميعاً على ما يرام، أعتقد أنه لم يكن شيئاً خطيراً".

وتعتبر كأس الرابطتين هي مسابقة مخصّصة لأندية الدوريين الأمريكي (مايجر ليغ سووكر) والمكسيكي (ليغا أم أكس)، ويتألق ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جرمان، وسجل في شباك تشارلوت بربع نهائي المسابقة هدفه الثامن في خمس مباريات منذ وصوله إلى فلوريدا 21 يوليو الماضي.

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