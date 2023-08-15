غوارديولا عن إصابة دي بروين: خطيرة وقد نضطر للتدخل الجراحي

المصدر: وكالات

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عشية مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام إشبيلية إن كيفن دي بروين قد يغيب 4 أشهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، تعرض لها في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي.

واضطر كيفن دي بروين لمغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 36 من فوز سيتي 0/3 على بيرنلي يوم الجمعة الماضي، وكان دي بروين خرج مصابًا من نهائي دوري الأبطال في يونيو الماضي، وقال غوارديولا إن إصابته في عضلات الفخذ الخلفية تجددت.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين اليوم الثلاثاء: "إنها إصابة خطيرة.. قد نضطر لقرار الجراحة لكنه سيغيب على كل حال لعدة أشهر".

وتابع: "سيتم اتخاذ قرار الجراحة في الأيام القليلة المقبلة، سيغيب لفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر".

وأعلن غوارديولا تشكيلة من 22 لاعباً لكأس السوبر الأوروبية، التي تقام في أثينا غداً الأربعاء بين مانشستر سيتي بطل دوري الأبطال، وإشبيلية بطل الدوري الأوروبي.

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