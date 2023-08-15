مقابل 3 ملايين إسترليني.. أرسنال يتعاقد مع ديفيد رايا

المصدر: وكالات

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أعلن أرسنال ضم ديفيد رايا حارس مرمى برنتفورد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار التعاقد بصورة نهائية مع الحارس.

وقال أرسنال في بيان: "انضم إلينا الحارس الإسباني الدولي ديفيد رايا من برنتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".

وانضم الحارس (27 عاما) إلى برنتفورد في 2019 قادماً من بلاكبيرن روفرز وخاض معه 161 مباراة في كل المسابقات، بينها كل مباريات الفريق بالدوري الممتاز الموسم الماضي الذي أنهاه فريقه في المركز التاسع.

وكان رايا ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بدوري الأمم الأوروبية الموسم الماضي.

وأضاف البيان: "يتضمن الاتفاق خيار جعل الانتقال نهائياً" من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير أن رايا انتقل إلى أرسنال مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3.82 مليون دولار) مع خيار الانتقال النهائي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

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