سومر يتسبب في تعثر مفاوضات بايرن ميونخ لضم ياسين بونو

المصدر: البيان

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يبدو بأن سعر ياسين بونو، نجم حراسة المرمى، سيشكّل حجر عثرةٍ خلال المفاوضات الحالية بين ناديه إشبيلية الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

ويبحث النادي البافاري عن تعويض مانويل نوير، نجم حراسة مرماه المصاب، ويان سومر، والذي رحل مؤخرا إلى صفوف انتر ميلان الإيطالي.

وتتحدث التقارير الإعلامية عن تكثّف المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية بين بايرن ميونخ ووكيل أعمال بونو، لا سيما بعدما رفض كيبا أريزبالاجا، نجم حراسة مرمى تشيلسي الإنجليزي، الانتقال إلى "استاد أليانز أرينا"، مفضلا الذهاب بنظام الإعارة إلى ريال مدريد الإسباني.

إلا أن إشبيلية وبايرن ميونخ يختلفان حاليا حول قيمة وطبيعة الصفقة.

فالنادي الأندلسي يصر على التنازل عن ابن الـ32 عاما في صفقة انتقالٍ دائمةٍ لا تقل عن 20 مليون يورو، بينما يتوجّه بايرن ميونخ للاكتفاء باستعارة بونو، نظرا لأنه سيغيب لفترةٍ طويلةٍ بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من 2024 للمشاركة مع المنتخب المغربي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

كما لا يوافق بايرن ميونخ على سعر بونو، لا سيما بالمقارنة مع سومر، والذي انتدبه النادي من مونشنجلادباخ الألماني بـ9 ملايين يورو، وباعه إلى انتر ميلان في صفقةٍ يقدّرها الإعلام الإيطالي بـ6 ملايين يورو.

وزعمت صحيفة "تي زي" الألمانية بأن إدارة النادي البافاري "لا تعتبر بونو أفضل بكثير من سومر .. ولا يستحق دفع المزيد من الأموال".

وفي حال رفض بايرن ميونخ دفع السعر المطلوب للحصول على بونو، فإن اللاعب المولود في كندا يمتلك العديد من العروض الأخرى.

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