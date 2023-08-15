لعدم احتساب ركلة جزاء.. العقوبات تضرب طاقم حكام مباراة وولفرهامبتون واليونايتد

المصدر: وكالات

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لن يدير سيمون هوبر ومايكل سالزبوري وريتشارد ويست مباريات بالجولة المقبلة بالدوري الإنجليزي، بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح وولفرهامبتون خلال هزيمته أمام مانشستر يونايتد، أمس الاثنين.

واستشاط وولفرهامبتون غضباً لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال خسارته 0/1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، عندما اصطدم أندريه أونانا حارس يونايتد مع ساشا كالايدجيتش بعد محاولو إبعاد الكرة بقبضة يده لكنه لم يلمسها ليسقط مهاجم وولفرهامبتون أرضاً.

ورفض الحكم سايمون هوبر احتساب ركلة جزاء، وكان هوبر حكما للساحة فيما كُلف سالزبوري وويست بمهام حكم الفيديو المساعد.

وقال غاري أونيل مدرب وولفرهامبتون إن فشل الحكام في منح فريقه ركلة جزاء قد سلط الضوء على منطقة رمادية، بشأن كيفية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد وإن رئيس لجنة التحكيم جون موس اعتذر له عن الخطأ.

وقال أونيل للصحفيين: "قال جون موس إنها ركلة جزاء صارخة وكان يجب احتسابها - لعب نظيف منه، فقد اعتذر، لكن هذا الاحترام مني لجون لأنه قال إنه خطأ واضح وصريح إنه لم يستطع تصديق أن حكم الساحة لم يمنحها ولا يصدق أن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل".

واستُبعد سالزبوري أيضاً من إدارة مباريات في أبريل الماضي، بعدما حُرم برايتون من ركلة جزاء في الخسارة 1/2 أمام توتنهام.

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