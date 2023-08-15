«الإنستغرام» خير دليل.. نيمار يتهم مبابي بالتسبب في رحيله عن باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اتهم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بالتسبب في اقتراب رحيله عن الفريق الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نيمار ألقى اللوم على مبابي، واتهمه بالتسبب في رحيله عن باريس، وذلك بعدما عاد كيليان مؤخراً للانتظام في تدريبات الفريق الفرنسي.

واستشهدت الصحيفة الإسبانية بالإعجاب الذي وضعه نيمار على إحدى المنشورات عبر موقع "إنستغرام"، الذي كان يؤكد أن قرار عودة مبابي إلى التدريبات ارتبط بالموافقة على رحيل نيمار، ما يثبت تدهور العلاقة بين اللاعبين، مشيرة إلى أن مبابي أخبر الخليفى أنه لا مكان له بالفريق في وجود نيمار، والدليل أن عودة مبابي إلى تدريبات باريس والسعادة ظاهرة بوضوح على ملامحه جاءت في نفس اليوم الذي تم الكشف فيه عن اقتراب نيمار من الهلال.

وكان مبابي عاد للمشاركة في تدريبات باريس سان جيرمان، خلال اليومين الماضيين، عقب فترة تجميد بأمر من ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي، على خليفة أزمة تجديد عقد اللاعب مع ناديه.

وعلى الناحية الأخرى، بات نيمار قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الهلال السعودي، حيث تشير تقارير صحفية إلى إتمام الاتفاق بين الهلال وباريس على شراء الأول لنيمار مقابل 100 مليون يورو، ويحصل النجم البرازيلي بموجب هذا العقد على 160 مليون يورو سنوياً، ويمتد التعاقد لموسمين.

وقدم مسؤولو الهلال وعداً لنيمار بالحصول على القميص رقم 10، بخلاف شارة قيادة الفريق الأزرق الملقب بالزعيم في السعودية.

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