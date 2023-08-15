نصف نهائي مونديال السيدات اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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يتطلع المنتخبان الإسباني والأسترالي إلى مواصلة انطلاقتهما التاريخية في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، مع وصول البطولة، المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، إلى الدور نصف النهائي. ويخوض كل من الفريقين تحدياً صعباً في مواجهة الخبرة خلال المحطة قبل الأخيرة من المسابقة؛ حيث يلتقي اليوم المنتخب الإسباني نظيره السويدي، الذي بلغ الدور نصف النهائي لمونديال السيدات أكثر من مرة سابقة.

وفي المواجهة الأخرى بنصف النهائي، يواجه المنتخب الأسترالي خبرة نظيره الإنجليزي غداً الأربعاء، لكنه يعول كثيراً على الدعم الجماهيري الكبير الذي ناله الفريق في البطولة الحالية مع مواصلة انطلاقته الناجحة خاصة بعد اجتياز عقبتي الدنمارك وفرنسا في دور الـ 16 وربع النهائي على الترتيب. وكان أفضل إنجاز سابق للمنتخب الأسترالي في مونديال السيدات هو بلوغ ربع النهائي في 3 نسخ للبطولة، لكنه سيخوض الآن سباقاً محتدماً على بطاقة التأهل للنهائي، وهو هدف المنتخب الإنجليزي أيضاً، حيث لم يسبق له بلوغ نهائي المونديال.

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