يصب في صالح ريال مدريد.. شرط وحيد من مبابي لتجديد عقده مع باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير عالمية، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، اقترب بشدة من تجديد عقده مع البي أس جي، مشيرة إلى أن اللاعب يشترط أمر وحيد من أجل إتمام هذه الخطوة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مبابي يشترط وجود بند في عقده الجديد مع باريس، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، وعدم تمديد عقده مرة أخرى مع الفريق الفرنسي.

ومن المتوقع أن يوافق باريس سان جيرمان على طلب مبابي من أجل تجديد عقده، ورحيله الصيف المقبل، على أن يكون الرحيل بمقابل مادي مناسب كما كان يسعى ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي.

وكانت العلاقة توترت بين مبابي والخليفي بعدما أعلن اللاعب عن رغبته بعدم تجديد عقده مع باريس حتى 2025، وعدم رغبته أيضاً في الرحيل خلال انتقالات الصيف الجاري 2023، سعياً إلى الحصول على مكافأة الولاء، ومن ثم الرحيل الصيف المقبل مجانًا إلى ريال مدريد.

ومُنع مبابي من المشاركة مع زملائه في تدريبات باريس بأمر الخليفي، قبل أن يتم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ويعود النجم الشاب للمشاركة في تدريبات باريس أمس الأحد.

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