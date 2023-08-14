الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحافظ على صدارة الأعلى قيمة تسويقية

المصدر: وام

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حافظ مانشستر سيتي على صدارته لقائمة أعلى فرق الدوري الإنجليزي لكرة القدم من حيث القيمة التسويقية، مع انطلاق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة خلال اليومين الماضيين بعد عدة أسابيع من النشاط الملحوظ لأندية المسابقة في سوق انتقالات اللاعبين.

وبرغم الصفقات العديدة التي أبرمتها أندية مثل أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حافظ مانشستر سيتي على صدارة قائمة الأعلى قيمة تسويقية ليكون دافعاً إضافياً للفريق في بداية رحلة الدفاع عن ألقابه هذا الموسم.

وكان مانشستر سيتي أحرز الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي، وبدأ الفريق بنجاح رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز 3-0 على مضيفه بيرنلي يوم الجمعة الماضي.

ومع انطلاق فعاليات الموسم الجديد للمسابقة، كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام عن القائمة الجديدة للقيم التسويقية لفرق الدوري الإنجليزي، والتي شهدت حفاظ مانشستر سيتي على الصدارة بقيمة تسويقية بلغت 1.25 مليار يورو مقابل 1.19 مليار يورو لأرسنال صاحب المركز الثاني في القائمة.

وكان أرسنال هو المنافس الرئيسي لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، قبل أن يحسم مانشستر سيتي اللقب لصالحه بجدارة في الجولات الأخيرة من الموسم.

وعزز أرسنال صفوفه بأكثر من صفقة كبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن مانشستر سيتي حافظ على صدارة الأعلى قيمة تسويقية، وجاء تشيلسي في المركز الثالث بالقائمة، وبقيمة تسويقية بلغت 905 ملايين يورو، وتلاه مانشستر يونايتد (892 مليون يورو) وتوتنهام (812 مليون يورو) ثم ليفربول (795 مليون يورو) ونيوكاسل (599 مليون يورو).

وتأتي الفرق الثلاثة الصاعدة لدوري الدرجة الممتازة هذا الموسم في المراكز الثلاثة الأخيرة بالقائمة وهي بيرنلي (200 مليون يورو) وشيفيلد يونايتد (83 مليون يورو) ولوتون تاون (73 مليون يورو).

وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية لفرق الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 10.4 مليار يورو ليظل الدوري الأعلى قيمة تسويقية في العالم حتى الآن.

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