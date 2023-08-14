بعد إصابة ميليتاو.. هل يعود راموس إلى ريال مدريد؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ارتبط اسم المدافع المخضرم سيرخيو راموس، بالعودة إلى صفوف ناديه السابق ريال مدريد، عقب رحيله مؤخراً عن باريس سان جيرمان، ليصبح لاعب حر.

ولم يرتبط راموس بأي نادٍ منذ رحيله عن باريس، قبل أن يرتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد الإصابة التي ضربت البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع الميرنغي بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن مصادر داخل ريال مدريد قللت من احتمالية عودة راموس إلى صفوف الميرنغي.

وكان راموس رحل عن ريال مدريد صيف 2021 عقب انتهاء عقده مع الميرنغي، وانتقل وقتها إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ولعب راموس رفقة البي أس جي 40 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً.

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