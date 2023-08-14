الحسم اقترب.. الهلال السعودي يحجز موعد الكشف الطبي لنيمار

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حجز نادي الهلال السعودي موعد خضوع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لإجراءات الكشف الطبي، تمهيداً للانتقال إلى النادي الملقب بالزعيم في السعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعويض فشل الأزرق في حسم صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الهلال سيقوم اليوم الإثنين بإنهاء المستندات الرسمية الخاصة بالصفقة، بعدما حصل على موافقة اللاعب للانتقال إلى صفوفه لمدة موسمين.

بعد الموافقة على عرض الهلال.. نيمار قد ينضم إلى برشلونة

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، هناك إمكانية لانتقال نيمار إلى برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة من الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لم يقل كلمته الأخيرة في المفاوضات بعد، لكن ظهر النادي بقوة في اللحظة الأخيرة بتطور غير متوقع، وتم طرح فكرة عودة نيمار إلى ناديه السابق البرسا لمدة موسم، ثم اللعب في السعودية بداية من الموسم المقبل.

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