لا أفكر في الأرقام القياسية.. كلوب يكشف سبب استبدال صلاح أمام تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، سبب استبدال الدولي المصري محمد صلاح، خلال مباراة تشيلسي التي أقيمت أمس الأحد، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وكان كلوب قام باستبدال صلاح في الدقيقة 77 من اللقاء، وشارك هارفي إليوت بدلاً منه، وظهرت ملامح الغضب على وجه صلاح، وتجاهل مصافحة كلوب بعد خروجه، كون اللاعب كان يمني نفسه بمواصلة تحقيق أرقامه القياسية عن طريق التسجيل في الجولة الأولى من البريميرليغ للموسم السابع على التوالي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية مباراة ليفربول وتشيلسي: "نحن هنا للفوز بالمباراة، صلاح خارق نعم مهم للغاية، لكن علينا أن نتخذ قرارات، كنا بحاجة إلى دماء جديدة خلال هذا الوقت من اللقاء".

وتابع: "صلاح حقق أكثر من 500 رقم قياسي سابقاً، لا يمكنني التفكير في الأرقام القياسية عندما يتعلق الأمر بالناحية التكتيكية".

وأردف كلوب، قائلاً: "لم أتحدث مع صلاح بعد، أدرى إنه غادر الملعب ولم يكن سعيداً، وأتفهم ذلك لا مشكلة، لكن أبداً لا يوجد شيء ضده".

وكان صلاح تمكن من صناعة هدف ليفربول في شباك تشيلسي، الذي سجله الكولومبي لويس دياز، ليدون المساهمة الأولى له هذا الموسم.

يذكر أن نيوكاسل يونايتد يتصدر حالياً جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء 9 مباريات من الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، بعدما فاز على أستون فيلا بنتيجة 1/5، ليصبح على القمة بفضل فارق الأهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز