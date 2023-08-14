بديل كورتوا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع كيبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، دون بند أحقية الشراء.

ويأتي تعاقد ريال مدريد مع كيبا لتعويض خدمات البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للريال.

وكشف ريال مدريد موعد تقديم كيبا أريزابالاغا إلى الجماهير ووسائل الإعلام، حيث أكد إنه سيكون ظهر غداً الثلاثاء في الواحدة والنصف بتوقيت إسبانيا.

وكان كيبا أريزابالاغا توج مع تشيلسي بالعديد من الألقاب خلال الخمسة مواسم التي لعبها مع البلوز، مثل دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي.

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