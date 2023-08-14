كأنه صفقة جديدة.. لاعبو باريس يرحبون بعودة مبابي على طريقتهم الخاصة (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى تدريبات فريقه، بعد فترة غياب، بسبب الأزمة الأخيرة بينه وبين إدارة النادي برئاسة ناصر الخليفي.

واستبعد لويس إنريكي مدرب باريس الجديد، مبابي من قائمة الفريق الفرنسي للموسم الجديد 2024/2023، بناء على رغبة ناصر الخليفي، قبل أن تتلاشى الخلافات في جلسة بين الطرفين، في الوقت الذي تؤكد فيه وسائل إعلام عالمية أنه تم التوصل لاتفاق بموجبه سيمدد مبابي عقده مع باريس حتى 2025، رغم رفضه من قبل لإتمام هذه الخطوة.

ونشرت صوراً عبر الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان على منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، من تدريبات الفريق الفرنسي أمس الأحد، التي كانت شهدت عودة مبابي، وأظهرت الأخير بين زملائه، يرحبون بعودته بممر شرفي، على طريقة استقبال الصفقات الجديدة.

وكان مبابي غاب عن مباراة باريس سان جيرمان الأولى في الدوري الفرنسي، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، أمام لوريان.

كأنه صفقة جديدة.. لاعبو #باريس يرحبون بعودة مبابي على طريقتهم الخاصة#البيان_الرياضيpic.twitter.com/Dk803DmJEj — البيان الرياضي (@AlBayanSports) August 14, 2023

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