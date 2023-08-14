روي كين مهاجماً محمد صلاح: اجلس واخرس

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتقد روي كين، محلل شبكة "سكاي سبورتس" وأسطورة مانشستر يونايتد، أمس الأحد، لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، وذلك عقب غضب مو صلاح الشديد بعد تبديله في الدقيقة 77 من مباراة "الريدز" مع تشيلسي في الدوري الانجليزي.

وقال كين: "أعتقد أنه من الجيد أن تكون غاضباً وأنت خارج من الملعب، لكن يجب ألا تستمر في القيام بذلك على مقاعد البدلاء، تراه خارجاً من الملعب، وهو يرفع ذراعيه في الهواء.. فقط اجلس واخرس، يمكنك أن تكون مستاء، جيداً، لكن لا تتمادى، لقد رأيت لاعبين أفضل من صلاح يتم استبدالهم، ولم يفعلوا هكذا تصرفات".

ويرجع سبب غضب صلاح الشديد إلى أنه كان يسعى لتحقيق رقم قياسي جديد بأن يكون أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز الانجليزي.

ولسوء حظ صلاح فإن حكم الفيديو ألغى هدفاً له في الدقيقة 29 من الشوط الأول بداعي التسلل، كما حرمه مدربه يورغن كلوب من إمكانية تحقيق الإنجاز عندما قام بتبديله.

وعلق يورغن كلوب على تغيير صلاح قائلاً: "محمد صلاح لاعب لديه أهمية كبيرة داخل صفوف فريق ليفربول ويملك من الأرقام القياسية الكثير، لكننا كجهاز فني نفكر في الفوز بشكل تكتيكي لذلك كان اختيار استبداله ضروريًا، نحن هنا للفوز بالمباراة، محمد صلاح رائع، رائع، مهم للغاية، علينا أن نتخذ القرارات. كنا بحاجة إلى دماء جديدة. لديه 500 رقم قياسي مختلف. لا يمكنني التفكير في هذا خلال المباراة (رقمه في المباريات الافتتاحية)."

وأضاف: "صلاح يهتم بالأرقام القياسية، ولكن كنت بحاجة إلى لياقة بدنية جيدة، هو يهتم بالأرقام القياسية وأنا أهتم بالأمور التكتيكية".

ونالت لقطة خروج صلاح غاضباً نصيب الأسد من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفهم البعض غضب مو صلاح قائلاً: "استمتعت بجودة أداء #محمد_صلاح في الشوط الأول ضد تشيلسي .. كان يَستحق أن يُتوج أداءه الراقي بهدف .. لكِنه لم يَكُن موفق، أتفهم غضبه لحظة التبديل .. و أُدرِك أن كلوب مُدرب ومُدير ذكي .. و يعرف تمامًا كيف يَستوعِب لاعبيه، في النهاية أتمنى أن يُحافظ صلاح على هدوئه .. وألا يُطارد لقب الهداف والمشي وراء تحقيق الأرقام القياسية .. فهو لم يَعُد بحاجة لإثبات شيء بعد أن فعل وحقق كُل شيء ".

وقال آخر: "شي طبيعي لاعب كبير مثل صلاح يبحث عن رقم قياسي شخصي له كان حاب إنه يكمل المباراة ويحققه لكن معوض السنة الجاية إن شاء الله".

لكن أحد محبي نادي الاتحاد السعودي كان له رأي مغاير حيث أشار إلى أن : "توتر العلاقة بين صلاح و كلوب ربما شرارة الخروج ياخوان، يمكن اللقطة هذي هي الفاصلة والنهائية، لتؤدي لمغادرة محمد صلاح الى نادي #الاتحاد" على حد تعبيره.

ونجح تشيلسي في قلب تأخره بهدف مبكر ليتعادل 1-1 مع ضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس.

ومنح لويس دياز التقدم للضيف بتمريرة مذهلة من محمد صلاح في الدقيقة 18، وبدا أن صلاح في طريقه لهدفه التاسع ليصبح أكثر من سجل في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز عندما هز الشباك في الدقيقة 29. لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتعادل أكسيل ديساسي التعادل لتشيلسي من مدى قريب في الدقيقة 37.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز