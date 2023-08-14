مانشيني يرحل عن تدريب «الآزوري»

المصدر: روما - أ ف ب

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تقدم روبرتو مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم الذي توج تحت إشرافه بلقب كأس أوروبا سنة 2021، وفق ما أعلن الاتحاد الإيطالي أمس.

وتأتي استقالة مانشيني في وقت مهم جداً للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه خوض مونديال سنة 2022، في 10 سبتمبر، وضد أوكرانيا بعدها بيومين.

وبدأ المنتخب الإيطالي مشواره في هذه التصفيات بخسارة أمام إنجلترا 1-2 وفوز على مالطا المتواضعة 2-0.

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