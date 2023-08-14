سان جرمان يُعيد مبابي إلى التدريبات

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعاد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، نجمه الدولي كيليان مبابي إلى الفريق الأول الذي كان مُبعداً عنه بسبب أزمة تجديد عقده، وذلك وفق ما أعلن النادي الباريسي أمس، في اليوم التالي لخوضه مباراته الافتتاحية للدوري المحلي من دون هداف مونديال سنة 2022.

وقال سان جرمان في بيان: بعد نقاشات بناءة وإيجابية بين باريس سان جرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جرمان ولوريان التي أقيمت أول من أمس، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية أمس.

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