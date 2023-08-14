ميليتاو يغيب عن «الملكي» 6 أشهر      

المصدر: مدريد - أ ف ب

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تعرّض ريال مدريد الإسباني لضربة ثانية في مستهل الموسم الجديد بعد إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وذلك خلال الفوز أول من أمس على أتلتيك بلباو 0-2 في المرحلة الأولى من الدوري المحلي.

وسبق لـ «الملكي» أن خسر جهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عشية انطلاق الموسم الجديد لإصابته أيضاً بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي البالغ 25 عاماً ستة أشهر عن الملاعب، على غرار زميله الحارس كورتوا، وسط احتمال أن يكون الموسم انتهى بالنسبة لهما.

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