الدوري الإسباني..بيتيس يفوز على فياريال في الوقت القاتل

المصدر: وكالات

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تغلب ريال بيتيس في الوقت القاتل على مضيفه فياريال 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس عن طريق أيوزي بيريز في الدقيقة 20، قبل أن ينجح فياريال في إدراك التعادل عن طريق خورخي كوينكا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ويليان جوزيه الهدف الثاني لبيتيس.

ويلتقي بيتيس في الجولة الثانية مع ضيفه أتلتيكو مدريد، فيما يحل فياريال ضيفا على ريال مايوركا.

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