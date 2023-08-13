الاتحاد السعودي لكرة القدم يتفق مع مانشيني لتدريب المنتخب الأول

المصدر: وكالات

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توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق نهائي مع المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني لتولي تدريب "الأخضر".

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد توصل الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتفاق نهائي مع مانشيني، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط.

الاتفاق ينص على تولي مانشيني تدريب المنتخب السعودي لمدة 3 سنوات، على أن تكون أولى مهامه الكبرى بطولة كأس أمم آسيا 2023.

ويلعب المنتخب السعودي في النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا والتي ستقام في قطر خلال شهر المقبل.

يذكر أن مانشيني سيتولى تدريب المنتخب السعودي خلفا للفرنسي هيرفي رينار والذي رحل في مارس الماضي لتولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

و تقدم روبرتو مانشيني، باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم الذي توج تحت إشرافه بلقب كأس أوروبا عام 2020، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم الأحد.

وقال البيان إن "الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أحيط علما في وقت متأخر من مساء الأمس (السبت) باستقالة روبرتو مانشيني من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي الوطني" والذي تولاه منذ مايو 2018، مضيفا أنه قد يعلن عن بديله "في الأيام المقبلة".

وأوضح الاتحاد الإيطالي في بيانه أنه "نظرا لأهمية وقرب موعد المباريات في تصفيات كأس أوروبا 2024، سيتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا "أُغلقت بالتالي صفحة مهمة في تاريخ الأتزوري، بعدما فتحت في مايو 2018 واختتمت بخوض الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية 2023".

وتابع "بينهما (التاريخان)، كان الفوز بكأس أوروبا 2020 انتصارا حققته تشكيلة تمكن جميع أفرادها من اللعب كفريق".

وتأتي استقالة مانشيني في وقت هام جدا للمنتخب الإيطالي الذي يخوض مباراتين في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية التي تسببت بحرمانه من خوض مونديال 2022، في 10 سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.

وبدأ المنتخب الإيطالي مشواره في هذه التصفيات بخسارة أمام إنجلترا 1-2 وفوز على مالطا المتواضعة 2-0.

وتشكل استقالة مانشيني صدمة، لاسيما أنه عين قبل أيام معدودة كمنسق لمختلف منتخبات الشباب الإيطالية أيضا، وهو الدور الذي كان من المفترض أن يمنحه مزيدا من السلطة في تكوين المواهب.

وتوج ابن الـ58 عاما بكأس أوروبا 2020 بالفوز على إنجلترا في معقلها "ويمبلي" بركلات الترجيح، وحقق رقما قياسيا لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة على صعيد المنتخبات الوطنية (37)، لكن فشل التأهل إلى مونديال "قطر 2022" بالخسارة في نصف نهائي الملحق الأوروبي أمام مقدونيا الشمالية 0-1 في إيطاليا، شكل نقطة سوداء كبيرة في مسيرته، لاسيما أن ذلك تسبب في غياب إيطاليا عن النهائيات للمرة الثانية تواليا.

ويغادر مانشيني المنتخب وفي سجله 39 انتصارا و13 تعادلا وتسع هزائم في مشوار سجل خلاله "أتزوري" 130 هدفا فيما اهتزت شباكه 49 مرة.

وكانت الأشهر القليلة الماضية صعبة جدا على مانشيني الذي كان يمتد عقده مع المنتخب حتى يوليو 2026، إذ فقد شخصين عزيزين عليه هما رئيس بعثة المنتخب الإيطالي، جانلوكا فيالي وصديقه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بسبب السرطان.

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