ساديو ماني: محمد صلاح لا يمتلك كأس إفريقيا "فيديو"

المصدر: البيان والوكالات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لساديو ماني عقب تتويج النصر بالبطولة العربية، وهو يرد على شخص يسأله عن محمد صلاح.

ورد ساديو ماني لاعب النصر السعودي مازحًا: محمد صلاح لا يمتلك كأس إفريقيا.. السنغال تمتلك الكأس

وفاز النصر على الهلال 2-1 بعد التمديد على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

وبدا الهلال في طريقه الى لقبه الثالث في البطولة بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشايل ديلغادو (51) وإكمال النصر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 بعد طرد عبدالاله العمري، لكن رونالدو عادل الكفة (74) ليجر المباراة الى التمديد حيث أحرز هدف الفوز (98)

ويحقق مع النصر لقبه الاول منذ وصوله مطلع العام بصفقة مدوية.

وأعاد النصر الكأس الى القارة الآسيوية بعد أن سيطرت الاندية العربية الافريقية على اللقب منذ العام 2006، إذ يعود آخر تتويج عربي آسيوي الى الاتحاد جدة السعودي عام 2005.

واختير الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش وافد الهلال الجديد أفضل لاعب في البطولة فيما حاز لاعب النصر نواف العقيدي على جائزة أفضل حارس.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسنغالي ساديو ماني لاعب فريق النصر السعودي، موجهًا حديثه خلاله إلى محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي.

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