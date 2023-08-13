بايرن يضم هاري كين بـ 100 مليون يورو  

المصدر: ميونيخ - د ب أ

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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أمس، رسمياً، ضم قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين من توتنهام الإنجليزي بعقد يستمر حتى عام 2027. وأعلن هاري كين قبل قليل رحيله عن توتنهام، حيث قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي «حان وقت الرحيل».

وذكرت تقارير إعلامية أن قيمة الصفقة تتجاوز 100 مليون يورو «110 ملايين دولار» وهو ما يشكل رقماً قياسياً في الدوري الألماني «بوندسليجا». وسيرتدي هاري كين القميص رقم «9» مع بايرن ميونخ.

ووصل هاري كين إلى ميونيخ أول من أمس للخضوع للفحص الطبي.

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