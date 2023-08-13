ديمبيلي من برشلونة إلى سان جيرمان   

المصدر: باريس - رويترز

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أعلن نادي باريس سان جيرمان، أمس، انتقال الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني إلى بطل الدوري الفرنسي بعقد لمدة خمس سنوات، وأوضح برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو «55.16 مليون دولار».

وكان ديمبيلي «26 عاما» قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو 2024 بعد انتهاء عقده السابق. وفاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في ست سنوات. وخاض المهاجم 37 مباراة دولية وكان ضمن تشكيلة فرنسا التي فازت بكأس العالم 2018 والتي وصلت لنهائي قطر 2022 في ديسمبر الماضي.

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