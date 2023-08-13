في غياب مبابي..تعادل مخيب لباريس سان جيرمان مع لوريان

المصدر: وكالات

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خيم التعادل السلبي على مواجهة باريس سان جيرمان وضيفه لوريان، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وغاب النجم كيليان مبابي ، هداف باريس سان جيرمان ونجمه، عن المباراة في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول بقائه بالنادي، وهو الأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراتي.

وأهدر باريس، حامل لقب الموسم الماضي، والذي خاض أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي، فرصة بداية الموسم الجديد بتحقيق الفوز على لوريان، في مباراة لم ينجح فيها كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة.

وكانت مباريات الدوري الفرنسي قد انطلقت أمس الجمعة حيث تعادل نيس وضيفه ليل 1 /1، فيما فاز مارسيليا على ريمس 2 /1 في وقت سابق من اليوم السبت.

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