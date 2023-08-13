أستراليا تلاقي إنجلترا في نصف نهائي مونديال السيدات

المصدر: بريزبين - أ ف ب

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بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما السلبي السبت في بريزبين، وضربت موعداً مع إنجلترا بطلة أوروبا، التي قلبت تأخرها أمام كولومبيا إلى فوز 2-1 في سيدني.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي الأربعاء السويد، التي واصلت نتائجها الرائعة، وأطاحت اليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1. في المباراة الأولى أهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا.

سجلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم «ماتيلداس» بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن، وعلى أرضهن.

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