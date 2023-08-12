بداية ناجحة لفولهام وكريستال بالاس والتعادل يخيم على مواجهة بورنموث و وست هام

المصدر: وكالات

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أحرز بوبي دي كوردوفا-ريد هدفا ليخطف فولهام الفوز 1-صفر من ملعب إيفرتون من محاولة نادرة للفريق الضيف على المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وحسم دي كوردوفا-ريد الفوز في الدقيقة 73 عندما حول تمريرة أندرياس بيريرا بسهولة في المرمى، حيث سدد فولهام كرتين على المرمى طيلة المباراة.

وأهدر إيفرتون، الذي نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة في الموسم الماضي، العديد من الفرص وسدد في العارضة، وألغى الحكم هدفا له بشكل مثير للجدل.

وكان مايكل كين وضع الكرة في المرمى عندما كانت النتيجة التعادل، لكن الحكم ستيوارت أتويل ألغى الهدف بداعي خطأ من جيمس تاركوفسكي ضد الحارس بيرند لينو.

كريستال بالاس يهزم شيفيلد يونايتد

كان هدف أودسون إدوار في الشوط الثاني كافيا لتحقيق الفوز لكريستال بالاس 1-صفر على شيفيلد يونايتد، ما منح أصحاب الأرض عودة مخيبة للآمال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام لعامين.

وبدأ شيفيلد بشكل رائع وكاد أن يتقدم في الدقيقة التاسعة من خلال تسديدة بعيدة المدى لوليام أوسولا، لكن بالاس دخل في أجواء المباراة وكسر التعادل في الدقيقة 49 عندما حول إدوار عرضية جوردان أيو نحو الشباك.

وتصدى الحارس ويس فودرينجهام بنجاح لمحاولتين من إدوار ويواكيم أندرسن في الشوط الثاني، حيث حظي بالاس بفرص أفضل. ولكن على الرغم من استحواذهم على الكرة في أغلب فترات اللقاء، لم يتمكن الضيوف من تعزيز تقدمهم.

وبعد أن هبط لدوري الدرجة الثانية بعد موسم 2020-2021، تألق شيفيلد وحصل على المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

ولكن بعد رحيل مجموعة من اللاعبين الأساسيين عنه عقب نهاية الموسم الماضي، بدا أن شيفيلد في حالة من المعاناة الدائمة وهو ما حدث في استاد برامول لين اليوم مع أول ظهور له في دوري الأضواء هذا الموسم.

بورنموث يعود بالتعادل

هز دومينيك سولانكي الشباك قرب النهاية ليمنح بورنموث التعادل 1-1 مع ضيفه وست هام يونايتد في أول مباراة للمدرب أندوني إراولا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم وست هام بتسديدة رائعة من جارود بوين في الزاوية البعيدة.

لكن مثابرة بورنموث آتت ثمارها عندما استغل سولانكي تسديدة سيئة ليراوغ الحارس ألفونس أريولا ويضعها في المرمى.

وسيشعر وست هام بخيبة أمل بعد التسديد مرتين في إطار المرمى، الأولى من توماس سوتشيك في الشوط الأول والأخرى عندما ارتدت تسديدة لوكاس باكيتا المنخفضة من القائم قرب النهاية.

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