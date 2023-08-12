دورتموند وليفركوزن يضربان بقوة... وبريمن يودع كأس ألمانيا

المصدر: وكالات

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بلغ بوروسيا دورتموند الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم عبر فوزه الساحق على مضيفه شوت مينز 6 /1 اليوم السبت في الدور الأول.

كما اكتسح باير ليفركوزن مضيفه توتونيا هامبورج 8 /صفر وتأهل شتوتجارت إلى الدور الثاني عبر فوزه الساحق على مضيفه بالينجين المنافس بدوري الدرجة الرابعة 4 /صفر.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أطاح فريق فيكتوريا كولون المغمور بضيفه فيردر بريمن من الدور الأول بالفوز عليه 3 /2.

وفي باقي المباريات فاز نورنبرج على مضيفه أف سي أبيرنيولاند 9 /1 وسانت باولي على مضيفه اتلاس دلمنهورست 5 /صفر وهولشتاين كيل على مضيفه جيوتيرسلوه 2 /صفر وهيرتا برلين على مضيفه كارل زايس جينا 5 /صفر.

وحسم دورتموند فوزه على شوت مينز في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما 3 /1.

وسجل سباستيان هيلير الهدفين الأول والثالث لدورتموند في الدقيقتين 22 و35 وتكفل جوليان براندت ومارسيل سابيتزر ودونيايل مالين ويوسوفا موكوكو بالأهداف الأربعة الأخرى في الدقائق 24 و57 و80 و85 فيما سجل نيلس جانس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.

واكتسح ليفركوزن مضيفه توتونيا هامبورج بثمانية أهداف دون رد ، حيث سجل آدم هلوزيك الهدفين السادس والثامن وتكفل إدموند تابسوبا وفيكتور بونيفاس وفلوريان فيرتز وأمين عدلي وجيريمي فريمبونج وجوناس هوفمان بتسجيل الأهداف الستة الأخرى.

وقلب فيكتوريا كولن تأخره بهدف أمام فيردر بريمن إلى فوز مثير 3 /2.

وتقدم مارفين دوسكتش بهدف لبريمن في الدقيقة 43 ثم رد دافيد فيليب بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وسجل نيكلاس فولكروج الهدف الثاني لبريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 77 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك دافيد فيليب التعادل لفيكتوريا كولن ثم خطف دوني بوجيسيفيتش هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وحسم شتوتجارت الفوز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله ثلاثة أهداف قبل أن يؤكد القائد الياباني واتارو إيندو فوز الفريق في الشوط الثاني.

وافتتح إنزو ميلوت التسجيل لشتوتجارت في الدقيقة 25 ثم أضاف سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثاني في الدقيقة 34 وتبعه سيرهو جيراسي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 43 قبل أن يختتم واتارو إيندو التسجيل في الدقيقة 55.

وتوج شتوتجارت بلقب كأس ألمانيا ثلاث مرات من قبل لكن أخرها في 1997، كما أنه نجا بأعجوبة من الهبوط في الموسم الماضي عبر الفوز على هامبورج في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا.

واكتسح هيرتا برلين مضيفه كارل زايس جينا 5 /صفر ، وذلك بعد هبوطه من البوندسليجا في الموسم الماضي.

وتقدم بالكو دارداي بهدف لهيرتا في الدقيقة السادسة ثم أضاف هاريس طاباكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وتقمص ماركو ريشتر دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لهيرتا برلين في الدقيقتين 49 و52 وتكفل فيليب أوروموفيتش بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 59.

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