هالاند يكسر حاجز الـ100 هدف في الدوريات الـ5 الكبرى بأوروبا

المصدر: وام

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أكد النرويجي الشاب إيرلنج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أن فريقه كان بحاجة إلى هذه البداية الجيدة التي قدمها في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، في إشارة للفوز على بيرنلي 3-0 أمس "الجمعة" في افتتاح الموسم الجديد للمسابقة.

وقال هالاند، الذي سجل هدفين في المباراة ليدشن رصيده من الأهداف مع الفريق في الموسم الحالي : " فريقنا هو الفائز بالثلاثية التاريخية، دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، ولهذا يسعى المنافسون إلى تقديم أفضل أداء في مواجهتنا كما ينتظر منا الجميع أقصى جهد في الدفاع عن ألقابنا ".

وأضاف : “ كان من المهم أن نبدأ رحلة الدفاع عن لقبنا بهذه الطريقة .. أهم شيء هو أننا على ما يرام كفريق، وأننا حصدنا النقاط الثلاث للمباراة في هذه المواجهة ”.

وبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بأفضل شكل ممكن بالفوز على بيرنلي في عقر داره مساء أمس “الجمعة ”، في مباراة شهدت عدة أرقام قياسية ومميزة منها كسر هالاند لحاجز الـ100 هدف في الدوريات الـ5 الكبرى بأوروبا من بينها 63 هدفا سجلها مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وكان هالاند حقق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الماضي، والذي كان الأول له مع مانشستر سيتي، وتصدر اللاعب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفا بخلاف صدارته لقائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز هالاند أهدافه الـ101 بالدوريات الـ5 الكبرى في مرمى 35 من 40 فريقا واجهها حتى الآن مع دورتموند و"سيتي" في الدوري الألماني والإنجليزي.

وأصبح هالاند، في الوقت نفسه ، ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هدفين في المباراة الأولى لفريقه بموسمين متتاليين، حيث سجل ثنائية أيضا في المباراة الأولى لفريقه بالموسم الماضي أمام ويستهام، معادلا بهذا إنجاز الإيفواري ديدييه دروجبا الذي حقق هذا في موسمي 2009-2010 و2010-2011، ويتفوق هالاند على دروجبا في أنه أول لاعب يسجل الهدفين الأول والثاني على الترتيب لفريقه في افتتاح مباريات فريقه بموسمين متتاليين.

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