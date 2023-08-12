أرسنال يعبر نوتينجهام بثنائية ويجمع أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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استهل أرسنال مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتحقيق الفوز على ضيفه نوتينجهام فورست 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة.

وأنهى أرسنال الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إدوارد نيكيتاه وبوكايو ساكا في الدقيقتين في 26 و32.

وفي الشوط الثاني تمكن نوتينجهام فورست من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق تايو أونيي.

وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيما ظل فريق نوتينجهام فورست بلا رصيد.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل، تراجع فريق نوتينجهام فورست لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 11 والتي شهدت فرصة خطيرة لفريق نوتينجهام فورست عندما ارتدت الكرة من منتصف الملعب لتصل إلى بيرنان جونسون حيث انفرد بآرون رامسديل، حارس أرسنال، قبل أن يسدد الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه لكن كرته جاءت بعيدة عن المرمى لتضيع فرصة هدف مؤكد.

بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسط التزام وتنظيم دفاعي جيد من لاعبي نوتينجهام فورست ليعود اللعب للانحصار في وسط الملعب مرة أخرى.

وظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 26 والتي شهدت تسجيل أرسنال لهدف التقدم عندما توغل جابرييل مارتينيلي بالكرة من الناحية اليسرى حتى دخل منطقة الجزاء لتصل الكرة إلى إدوارد نيكيتاه الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء حيث سدد كرة قوية عانقت الشباك.

واستمرت محاولات أرسنال الهجومية، حتى أسفرت عن تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 32 عندما سدد بوكايو ساكا كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى لتعانق كرته الشباك.

واستمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف ثالث، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نوتينجهام فورست، ومع ذلك فشل أرسنال في مسعاه لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أرسنال بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة على أرسنال على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث، في المقابل واصل فريق نوتينجهام فورست اعتماده على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات المتتالية لفريق أرسنال لكنه فشل في اختراق دفاع نوتينجهام فورست لينحصر اللعب في وسط الملعب بدون وجود أي خطورة حقيقية على المرميين.

وجاءت أولى المحاولات لفريق نوتينجهام فورست في هذا الشوط في الدقيقة 71 عندما سدد أولا أينا كرة قوية اصطدمت بتوماس بارتي مدافع أرسنال وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

وبعد تلك الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين.

ففي الدقيقة 76 كاد ارسنال أن يسجل الهدف الثالث عندما سدد ديكلان رايس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليلمسها مات تيرنر، حارس نوتينجهام فورست، قبل أن تصطدم بالقائم.

وكاد نوتينجهام فورست أن يقلص الفارق في الدقيقة 78 عندما لعبت ركلة ركنية إى داخل منطقة جزاء أرسنال ارتقى إليها ويلي بولي وقابلها بضربة رأس لكن رامسديل تصدى لها ببراعة.

وشهدت الدقيقة 82 تسجيل نوتينجهام فورست لهدف تقليص الفارق عندما انطلق أنتوني إيلانجا بالكرة من الناحية اليسرى ومرر كرة عرضية قابلها تايو أونيي بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف فريق نوتينجهام فورست من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، وهو ما أدى لتراجع فريق أرسنال قليلا لمنتصف ملعبه للحفاظ على تقدمه، ولكن هذه الفترة لم تدم طويلا حيث استعاد أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات على مرمى نوتينجهام فورست لكنها لم تسفر عن شيء، لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز أرسنال 2 / 1.

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