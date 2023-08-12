برشلونة ينجح في توفير أموال تسجيل غوندوغان

المصدر: برشلونة - أ ف ب

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ضخ نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، الغارق في ديونه، 120 مليون دولار إلى حساباته ببيعه 29.5 بالمئة من «برسا فيسيون»، الشركة الفرعية الرقمية التابعة له، إلى صندوقي الاستثمار «ليبيرو» و«نيبا كابيتال» وفق ما أفاد أمس.

وتسمح هذه الصفقة لبرشلونة بضخ إيرادات كافية لتسجيل لاعبه الألماني الجديد إيلكاي غوندوغان لدى رابطة الدوري الإسباني الذي يبدأ فيه النادي الكاتالوني مشواره يوم غدٍ في ملعب خيتافي.

وشركة «برسا فيسيون» هي فرع في النادي يضم تحت جناحه جميع الإجراءات المرتبطة بـ«ويب 3»،«أن أف تي»،«ميتافيرس» والمجتمع الرقمي لمشجعي برشلونة في جميع أنحاء العالم.

وقال بطل «لا ليغا» إن الشركتين الألمانيتين «ليبيرو» و«نيبا»، ومقرهما هولندا، اشترتا «جزءاً من الحصة التي تملكها +سوسيوس.كوم+ و+أورفيوس ميديا+».

وسبق لبرشلونة أن باع حصتين بنسبة 24.5 بالمئة من استوديوهاته «برسا فيسيون» إلى كل من «أورفيوس ميديا» و«سوسيوس.كوم» لجمع قرابة 200 مليون يورو (220 مليون دولار) استخدمها للتعاقد مع لاعبين مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

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