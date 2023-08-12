صفقة قياسية.. ليفربول يدفع 140 مليون دولار من أجل كايسيدو

المصدر: لندن - أ ف ب

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وافق نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم على صفقة قياسية بريطانية تبلغ 110 ملايين جنيه إسترليني (140 مليون دولار) للتعاقد مع الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو لاعب الوسط الدفاعي في برايتون، حسب ما أفادت أمس وسائط إعلام محلية.

وكان كايسيدو (21 عاماً) محط اهتمام تشيلسي في نافذة سوق الانتقالات الحالية، غير أن برايتون رفض التخلي عنه مقابل أقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

وستتخطى صفقة كايسيدو المبلغ القياسي السابق في بريميرليغ والذي أنفقه تشيلسي لضم بطل العالم الأرجنتيني إنسو فرنانديس من بنفيكا البرتغالي في يناير مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني.

كما سيكون برايتون أكبر المستفيدين من الصفقة، إذ ضم كايسيدو إلى صفوفه مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني فقط من إندبندينتي ديل فالي في سنة 2021.

ويسعى ليفربول، خامس الدوري الموسم المنصرم، لتعزيز خط وسطه بعد رحيل الثنائي جوردان هندرسون (33 عاماً) والبرازيلي فابينو (29 عاماً) إلى الاتفاق والاتحاد السعوديين تباعاً.

وفي حال انضمام كايسيدو إلى ريدز فسيلعب مجدداً مع زميله السابق بطل مونديال قطر الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر الذي غادر برايتون إلى فريق مرسيسايد في يونيو.

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