بايرن ولايبزيغ في كأس السوبر الألماني

المصدر: برلين - د ب أ

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في بداية منافسات الموسم الجديد، يشهد ملعب «أليانز أرينا» معقل بايرن ميونيخ مواجهة متجددة للفريق البافاري أمام لايبزيغ اليوم في مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم.

وكان بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي للمرة الحادية عشرة على التوالي، بينما يخوض لايبزيغ مباراة كأس السوبر باعتباره حامل لقب كأس ألمانيا.

كان بايرن ولايبزغ قد التقيا في نسخة الموسم الماضي من كأس السوبر الألماني وانتهت المواجهة بفوز مثير لبايرن ميونيخ 5 - 3 على ملعب «ريد بول أرينا» معقل لايبزيغ.

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