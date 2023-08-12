أرتيتا لا يستبعد صفقات جديدة

المصدر: لندن - رويترز

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أمس، إن فريقه سعيد بالصفقات المبكرة التي أبرمها قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه لم يستبعد مزيداً من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد أرسنال مع ديكلان رايس وكاي هافرتس ويورن تيمبر مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار) في فترة الانتقالات، ما سمح لهم بالمشاركة في استعداداته للموسم الجديد.

وأبلغ أرتيتا الصحفيين قبل استضافة نوتنغهام فورست في مستهل مشوار الفريقين بالدوري اليوم: «لا أنباء عن وافدين جدد. في الوقت الحالي لا نخطط للقيام بأي شيء، لكن يصعب جداً توقع ما سيحدث في فترة الانتقالات».

وقال: «قد تحدث أمور، أمور ربما لا نتمناها. لكننا سعداء بما لدينا». .

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