نيس يتعادل مع ليل في المباراة الافتتاحية للدوري الفرنسي

المصدر: أ ف ب

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انتزع ليل تعادلاً مثيراً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع وذلك امام مضيفه نيس بنتيجة 1-1 الجمعة على ملعب أليانز ريفييرا في منافسات المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجّل هدف التقدم لنيس غايتان لابورد (18)، قبل أن يعادل النتيجة بافوديه دياكيتيه (90+5) ليخرج الفريقان بنقطة واحدة من أولى مباريات الموسم الجديد الذي شهد تقليص عدد الفرق من 20 الى 18 بعد عقدين من مشاركة 20 فريقًا في دوري الدرجة الأولى،

وذلك من أجل مساعدة الأندية الفرنسية على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا من خلال تقليل عدد مباريات الدوري.

وجاء هدف التقدم لنيس الذي عيّن مدربًا جديدا هو الايطالي فرانتشيسكو فاريولي، بشكل مبكر عن طريق لابورد (29 عامًا)، اثر هجمة مرتدة فتلقى تمريرة حاسمة من النيجيري تيريم موفي ليسدّد من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى (18).

وفيما ظنّ نيس انّه يتجه نحو انتزاع النقاط الثلاث، باغته دياكيتيه بهدف التعادل من كرة رأسية من مسافة قريبة (90+5).

وتتجه الأنظار السبت إلى المواجهة الاولى لباريس سان جرمان حامل اللقب في الدوري هذا الموسم امام لوريان، وذلك بعدما اجرى سلسلة تغييرات في الصيف كان ابرزها تولي المدرب الإسباني لويس إنريكي زمام الامور، إضافة الى رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والاسباني سيرخيو راموس وخلافه مع نجمه كيليان مبابي الذي ينتهي عقده في صيف العام 2024.

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