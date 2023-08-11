عقبة وحيدة تهدد انتقال ياسين بونو لصفوف ريال مدريد

المصدر: البيان

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مشكلة معقدة تعرقل انتقال الحارس المغربي ياسين بونو لصفوف ريال مدريد الذي بات في أمس الحاجة لخدماته بعد الإصابة الخطيرة والطويلة التي تعرض لها الحارس الأول للملكي، تيبو كورتوا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية وفقاً لروسيا اليوم أن ريال مدريد أجرى بالفعل محادثات مع نادي إشبيلية حول صفقة انتقال محتملة لبونو، والتي من شأنها أن تحل مشكلة حراسة المرمى في "لوس بلانكوس" ولكن ليس بشكل كامل.

وبحسب الصحيفة الإسبانية دائما، فإن الريال قد يتراجع على غرار بايرن ميونخ عن إتمام هذه الصفقة، بسبب المشاركة المرتقبة لبونو مع المغرب في كأس إفريقيا 2024.

وتقام كأس إفريقيا في كوت ديفوار بين 13 يناير و 11 فبراير 2024، ومن المنتظر أن يتم استدعاء بونو للمشاركة مع المغرب، مما قد يجعله يغيب عن إجمالي 13 مباراة لنادي ريال مدريد في حال انضمامه إليه.

ويعتمد غياب بونو عن هذه المباريات، على المدى الذي سيذهب إليه "أسود الأطلس" في البطولة القارية، علما بأنهم سيدخلون البطولة كأبرز المرشحين للتتويج بها.

ويتوقع أن يصل ريال مدريد إلى أدوار متقدمة في جميع المسابقات التي سيشارك فيها في الموسم الجديد، بينما سيكون حارس المرمى المغربي غير متاح للدفاع عن ألوان الفريق الملكي في توقيت مهم من الموسم.

ويعتقد أن بايرن ميونخ تخلى عن فكرة ضم بونو هذا الصيف، ويتأرجح نحو كيبا، بسبب احتمال غياب الحارس المغربي عن عدة مباريات هامة للفريق البافاري مطلع العام المقبل لالتزامه مع منتخب بلاده.

وحدد إشبيلية سعرا يتراوح بين 20 و25 مليون يورو للتخلي عن حارسه المغربي الدولي، الذي تلقى بالفعل عروضا مربحة من المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فالحارس البالغ من العمر 32 عاما، يفضل البقاء في أوروبا، والانتقال لريال مدريد بعد أن تخلى بايرن ميونخ عن اهتمامه ببونو، ووجه بوصلته نحو حارس مرمى نادي تشيلسي، الإسباني كيبا أريزابالاغا.

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