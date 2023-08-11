مقابل 120 مليون يورو.. برشلونة يفعل رافعة اقتصادية جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي برشلونة، تفعيل رافعة اقتصادية جديدة، بدخول شركاء استراتيجيين جدد، بهدف مساعدة النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

ولم يتمكن برشلونة حتى الآن من تسجيل صفقاته الجديدة لدى رابطة الدوري الإسباني، بسبب عدم قدرته على موائمة نفسه مع قوانين اللعب المالي النظيف، لكن البرسا نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن فيه قيام شركة "LIBERO" الألمانية بشراء 29.5% من نسبة بعض الملكيات والوسائل الإعلامية الخاصة بالنادي، مشيراً إلى أن الشركة اشترت تلك الأسهم من ستوديوهات برشلونة مقابل 120 مليون يورو.

وأشار برشلونة إلى أنه نجح من خلال هذه الصفقة في تعزيز رؤية النادي الكتالوني في العالم الرقمي للرياضة والترفيه، وسيملك برشلونة نسبة 51% من ستوديوهات النادي، بينما تذهب 29.5% لشركة "LIBERO"، و9.75% لشركة "Socios"، و9.75 لشركة "Orpheus".

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن برشلونة سيصبح قادراً على تسجيل كل صفقاته الجديدة لدى رابطة الدوري الإسباني، إضافة إلى إمكانية إبرام صفقات جديدة، في ظل ارتباط أكثر من اسم بإمكانية الانتقال إلى صفوف البرسا خلال الصيف الجاري مثل النجم البرازيلي نيمار لاعب البلوغرانا السابق، وبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو.

واعتاد برشلونة في الفترة الأخيرة على تفعيل رافعات اقتصادية بإدخال شركاء لشراء أسهم الأصول والملكيات الخاصة بالنادي، بهدف مساعدته لتجاوز أزمته الاقتصادية.

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