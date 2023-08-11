غدا.. بايرن ميونخ يواجه لايبزج على لقب السوبر الألماني

المصدر: وام

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للموسم الثاني على التوالي، يرفع بايرن ميونخ ولايبزج الستار سويا عن فعاليات الموسم الجديد لكرة القدم الألمانية عندما يلتقيان غدا السبت على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني.

وكان الفريقان التقيا في المباراة نفسها بافتتاح فعاليات الموسم الماضي، وفاز بايرن ميونخ 5-3 ليتوج بلقب السوبر للموسم الثالث على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه.

وشهدت هذه المباراة رقما قياسيا تاريخيا في سجلات كأس السوبر الألماني، حيث كانت أول مباراة للسوبر الألماني تشهد 8 أهداف علما بأن الأهداف الثمانية جاءت بتوقيع 8 لاعبين مختلفين.

والآن، يتطلع بايرن ميونخ إلى رقم قياسي آخر في تاريخ السوبر من خلال مباراة الغد؛ حيث يسعى للفوز باللقب ليحرز كأس السوبر للموسم الرابع على التوالي وهو ما لم يحققه أي فريق سابق.

ويخوض بايرن ميونخ مباراة السوبر غدا بصفته حامل لقب الدوري الألماني في الموسم الماضي، علما بأن الفريق واصل أرقامه القياسية وتوج بلقب الدوري للموسم الحادي عشر على التوالي وهو ما لم يحققه أي فريق آخر من قبل.

وإذا أحرز بايرن ميونخ لقب السوبر غدا، سيكون الرابع له على التوالي والسابع له في آخر 8 مواسم، كما سيعزز الفريق رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب ليرفع رصيده إلى 11 لقبا في السوبر مقابل 6 ألقاب لبوروسيا دورتموند.

وفي المقابل، يخوض لايبزج مباراة السوبر للموسم الثاني على التوالي بصفته حامل لقب كأس ألمانيا، وهي المرة الثانية فقط التي يخوض فيها مباراة السوبر الألماني، ويتطلع الفريق لإحراز لقبه الأول في البطولة.

ولكن الأرقام والإحصائيات تساند بايرن ميونخ بشكل كبير قبل مباراة الغد؛ خاصة وأن بطل كأس ألمانيا لم يحرز لقب السوبر منذ أن فاز به فولفسبورج في 2015.

وبرغم هذا، يتطلع لايبزج إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه في استاد "ريد بول آرينا" هذه المرة وتحقيق المفاجأة في مواجهة بايرن ميونخ خاص وأن الأخير لا يزال يفتقد جهود كل من حارس المرمى مانويل نوير واللاعب المخضرم توماس مولر.

كما يستمد لايبزج بعض التفاؤل من نتيجة المواجهات المباشرة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني بالموسم الماضي؛ حيث تعادلا 1-1 ذهابا، وفاز لايبزج 3-1 إيابا.

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