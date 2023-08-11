صلاح ينصب نفسه قائداً لليفربول في العالم الافتراضي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، أنه يختار نفسه قائداً للريدز خلال ممارسته لعبة "فانتازي".

وقال صلاح في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ "فانتازي": "سعري مرتفع (12.5 مليوناً)، والناس يرغبون بشرائي دائماً، لأني أحقق أعلى عدد نقاط في كل موسم تقريباً، أقوم باختيار نفسي قائداً لفريقي طوال الموسم".

وقال صلاح إنه يختار من ليفربول نفسه بجانب أليسون بيكر، وواحد بين أندرو روبرتسون وأرنولد.

وعن أكثر لاعب سيسجل أكبر عدداً من الأهداف، قال صلاح: "سأختار نفسي"، ورداً على سؤال عن أكثر اللاعبين صناعة للأهداف قال النجم المصري: "سأختار نفسي أيضاً بجانب دي بروين".

يذكر أن "فانتازي" هي لعبة كرة قدم افتراضية، يصبح ممارسها بمثابة المدرب، ويختار 15 لاعباً من جميع لاعبي الدوري طبقاً لميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، ويشارك منهم في تشكيلته 11 لاعباً كما هو المفترض على أرض الواقع، ثم يبدأ الممارس في حصد النقاط بكل جولة بحسب المستوى الذي قدمه اللاعبون الذين اختارهم في تشكيلته مع فرقهم في واقعنا.

يذكر ليفربول كلف مؤخراً الهولندي فيرجيل فان ديك بمهمة القائد في الموسم الجديد، وجاء بعده ألكساندر أرنولد، ثم الاسكتلندي أندرو روبرتسون، وحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وكانت هناك حادثةٌ سابقةٌ في عام 2020، تمثلت في اختار يورغن كلوب مدرب الليفر، للاعب ألكساندر أرنولد لمنحه شارة قيادة ليفربول، خلال مواجهة الريدز ضد ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أن عمر اللاعب آنذاك لم يكن يزيد عن 21 عامًا.

ولم يخفِ صلاح استيائه من قرار كلوب حينها، مؤكداً شعوره بخيبة أمل شديدة، واعترف الدولي المصري، قائلاً: "كنت أتوقع أن أتقلد شارة القيادة"، في إشارةٍ إلى أنه كان يكبر أرنولد بما يصل إلى 7 سنوات.

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