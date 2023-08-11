هاري كين يطير إلى ألمانيا للتوقيع مع بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية، أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام يستعد للسفر إلى ألمانيا، تمهيداً للتوقيع مع بايرن ميونخ لمدة 4 مواسم.

وكان توتنهام ألغى سفر هاري كين في وقت سابق، بسبب عدم الاتفاق مع بايرن ميونخ على التفاصيل الكاملة للصفقة، مما كان يهدد بتعثرها.

وبحسب "سكاي سبورتس"، فإن هاري كين سيصل ميونخ خلال ساعات، مشيرة إلى أن الأزمة تم حلها بين البايرن وتوتنهام، على أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة قبل التوقيع الرسمي.

ومن المنتظر أن ينضم هاري كين إلى بايرن ميونخ لمدة 4 مواسم، على أن تكون قيمة الصفقة من توتنهام 120 مليون يورو.

وجاء اهتمام بايرن ميونخ بضم هاري كين في ظل بحث البافاري عن تدعيم خط هجومه بصفقات قوية، خاصة بعد رحيل السنغالي ساديو ماني إلى النصر السعودي.

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