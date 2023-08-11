صفقة كايسيدو.. كلوب يعترف بخطأة بعد 7 سنوات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على حسم الريدز لصفقة مويسيس كايسيدو لاعب برايتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصل الناديين لاتفاق، حول إتمام الصفقة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول وتشيلسي، تم الاتفاق بالفعل على صفقة انتقال كايسيدو، وتم الانتهاء من كافة الأمور المالية.

وتابع: "بالتأكيد لسنا النادي الذي يمتلك موارد لا نهاية لها، لكننا نعمل على سد احتياجات الفريق، لا أستطيع تأكيد أن كايسيدو سيخضع للكشف الطبي اليوم أو غداً، لكنه إضافة كبيرة بكل تأكيد لنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الجارية".

واعترف كلوب بالخطأ الذي ارتكبه 2016 عندما علق على انتقال بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد بمبلغ يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني، حيث قال حينها: "اليوم الذي تكون فيه كرة القدم هكذا، لن أكون في هذه المهنة، يمكن للأندية الأخرى إنفاق المزيد من الأموال وجمع أفضل اللاعبين، أريد أن أفعلها بشكل مختلف".

وعلق كلوب اليوم الجمعة، قائلاً: "كل شيء تغير، هل ذلك يعجبني؟ لا، هل أدركت أنني كنت مخطئاً؟ نعم، هذه هي الطريقة التي ستسير بها الأمور، السعودية تسببت في اختلاف الكثير من الأمور في سوق الانتقالات بسبب الأموال الطائلة".

وعن مباراة تشيلسي، أكد المدرب كلوب أن البلوز يمتلك عناصر جيدة للغاية في كل المراكز، ويتمتع بعدد من الأمور الجيدة للغاية، هناك رغبة واضحة خلال الفترة الحالية في تحسين جودتهم والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين، لكننا مستعدين.

ويلعب ليفربول غداً السبت مع تشيلسي بالجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت مصر والسعودية.

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