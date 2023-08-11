ياسين بونو على أعتاب ريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكدت تقارير صحفية أن الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، يعتبر ضمن أولويات مسؤولي ريال مدريد لضمه في الصيف الجاري، لتعويض تيبوا كورتوا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ياسين بونو يعد هو الأقرب لتعويض غياب كورتوا مع ريال مدريد الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد دخلت في مفاوضات بالفعل مع الحارس المغربي من أجل ضمه في صيف 2023 الجاري من إشبيلية.

وأكدت الصحيفة أن ياسين بونو يمتلك اتفاقاً مع إشبيلية بالرحيل عن النادي، إذا جاء عرضاً مقابل ما يقرب 20 مليون يورو، إلا أن إشبيلية سيطلب أكثر من هذا المبلغ من الريال.

ومن جهتها، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المفاوضات بين الطرفين جارية في الوقت الحالي، حيث يرغب الريال في استعارة بونو، فيما ينوي إشبيلية بيعه نهائياً.

ولفتت قناة "أي اس بي إن"، إلى أن عقد بونو مع إشبيلية يحتوي على شرطٍ جزائيٍ بقيمة 50 مليون يورو، إلا أن بونو كان قد عقد اتفاقًا مع إدارة إشبيلية يقتضي السماح له بالرحيل في صيف 2023 بسعرٍ أقل يقترب من 20 مليون يورو.

وتوقّعت الفضائية أن ارتفاع مطالب إشبيلية المالية للتنازل عن بونو، وتتكهن القناة بأن إشبيلية سيطلب 30 مليون يورو لإتمام الصفقة.

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