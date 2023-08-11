أول تعليق من كورتوا بعد إصابته بالرباط الصليبي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، على إصابته بالرباط الصليبي خلال تدريبات فريقه.

وقال كورتوا في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام": "لم أتوقع أبداً أمر كهذا".

وواصل: "حان الوقت الآن لتقبل الوضع والعمل على مواجهاته للعودة أقوى، أشكركم جميعاً على رسائل الحب والتشجيع، إنها تحفزني على التعافي في أسرع وقت ممكن".

وكان كورتوا قفز لالتقاط إحدى الكرات خلال المران، لكن ساقه وركبته اليسرى استدارت، دون أن يتعرض لالتحام أو احتكاك جسدي من أي لاعب.

ومن المقرر أن يعمل ريال مدريد خلال الأيام المقبلة على ضم بديل كورتوا، لحراسة عرين الميرنغي في الموسم الجديد.

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