عقب وصوله المطار.. توتنهام يتراجع عن بيع هاري كين ويمنعه من السفر

المصدر: البيان

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حال نادي توتنهام دون سفر مهاجمه هاري كين، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وكان من المفترض أن يطير هاري كين إلى مدينة ميونخ، ليجري الفحص الطبي قبل التوقيع رسمياً مع البافاري، إلا أن توتنهام تراجع عن موافقته السابقة لكين بالسفر، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وأكدت الصحيفة، أن توتنهام يرغب في إعادة التفاوض حول الصفقة، التي وصلت تكلفتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، يحصل بموجبها البايرن على توقيع هاري كين لمدة 4 مواسم.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن هاري كين تواجد في المطار، انتظاراً لوصول الطرفين إلى حلٍ مرضٍ يسمح له باستقلال الطائرة.

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